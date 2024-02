Tuffi | Jodoin di Maria in finale ai Mondiali dalla piattaforma | “Semifinale non facile | spero di godermi di più la finale”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Sarahdinon si conferma sul livello espresso nelle eliminatorie di ieri ma riesce comunque a qualificarsi per ladellafemminile ai Campionati2024 diin corso di svolgimento a Doha (in Qatar). L’italo-canadese si è posizionata in settima posizione nella semimattutina con 293.75 punti, quasi 30 in meno rispetto ai preliminari (319.45 e quarto posto). La 24enne azzurra, che vanta una settima piazza a Budapest 2022 come miglior risultato della carriera in un Mondiale, ha pagato qualche imprecisione nel doppio e mezzo indietro carpiato e nel triplo e mezzo avanti carpiato, rimediando però con eccellente doppio indietro con un avvitamento e mezzoverticale da 72 ...