Tuccillo | una super baguette per il World Nutella Day

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Come ogni anno, il 5 febbraio, si celebra ilDay, un giorno speciale, dedicato alla crema spalmabile per eccellenza. In questa occasione, il Bakery chef Fabio, che ogni giorno nella sua bakery sforna tantissime fragranti specialità, sceglie il pane, tra gli alimenti più sani e versatili in assoluto, per valorizzare la gustosa ed iconica®, riproponendo un tradizionale connubio, che da 60 anni è protagonista di colazioni e merende in casa e di golosi spuntini fuoriporta: pane e®. In particolare, lo chefsi è lasciato ispirare dai nostri cugini francesi, personalizzando una loro deliziosa specialità, la. Caratterizzata da doppio impasto e una doppia lievitazione, che la rendono ancora più soffice e profumata, ...