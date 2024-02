Trump e la morte di Soleimani | lui non dimentica | “Israele si defilò all’ultimo”

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Un alto funzionario della sicurezza israeliana ha confermato che Netanyahu si ritirò all'ultimo momento dall'operazione americana Proprio il giorno in cui il Wall Street Journal pubblica un'intervista a Itamar Ben Gvir, ministro della Sicurezza Nazionale del governo di Benjamin Netanyahu, in cui l'esponente dell'estrema destra israeliana attacca Joe Biden e dice che "se ci fosse

(Adnkronos) – Proprio il giorno in cui il Wall Street Journal pubblica un'intervista a Itamar Ben Gvir, ministro della Sicurezza Nazionale del governo di Benjamin Netanyahu, in cui l'esponente dell'es ...Tra le varie vanterie elettorali del Tycoon compare la storia per cui lo zio di Donald Trump era un brillante professore al MIT ...L'Abc News riporta un documento riservato del Department of Homeland Security che espone le principali minacce al voto in vista delle presidenziali Usa ...