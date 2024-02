Truman Capote e i suoi cigni sempre a dieta

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Insomma, cosa c’è e cosa non c’è in questa attesissima seconda “Feud”, serie americana antologica che stavolta ci diletta sulla nota questione “di”, già sviscerata in mi... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti