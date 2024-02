Truffa sventata dai vicini Falso perito assicurativo voleva raggirare un pensionato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Lucca, 5 febbraio 2024 – Messo in fuga daiche hanno sventato probabilmente l’ennesimo tentativo dia danno di anziani, odioso trend degli ultimi giorni. Ormai succede di continuo. L’episodio è accaduto sabato sera intorno alle 20 in via Fonda, ad Antraccoli, non distante dalla rotatoria che porta a Capannori. Un uomo si è presentato sulle scale, all’esterno dell’abitazione di un, sostenendo di essere ildell’assicurazione e affermando che doveva controllare alcune questioni importanti legate ad un sinistro stradale. Alcuni condomini però, ascoltando casualmente le sue strane richieste, si sono insospettiti e hanno chiesto prontamente spiegazioni, intervenendo nella conversazione. Un tecnico di una compagnia di assicurazioni che arriva di sabato sera all’ora di cena? Senza dubbio un ...