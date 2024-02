Trovato a bordo dell’auto rubata | denunciato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Chiusi (Siena), 5 febbraio 2024 – Ha tentato di nascondersi con una coperta adella Opel Corsa che aveva rubato due giorni prima, il quarantennedalla Polizia di Orvieto in un’area di parcheggio sul tratto toscano dell’A1. Alle prime ore della mattina di alcuni giorni fa, una pattuglia della Stradale di Orvieto in servizio sull’autostrada fa ingresso, per un controllo di routine, nell’area di parcheggio subito dopo Chiusi in direzione sud; parzialmente nascosta e parcheggiata, gli agenti vedono una Opel Corsa ferma, apparentemente senza nessuno a, ma i piccoli ondeggiamenti attirano l’attenzione dei poliziotti che appurano la presenza di un uomo. Gli accertamenti nelle banche dati della Polizia, svolti prima di avvicinarsi all’auto, rivelano che l’auto era statadue giorni prima in ...