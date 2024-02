Triuggio | la storica Villa Don Bosco venduta all' asta giudiziaria

L’appuntamento è per domenica 28 gennaio, alle 14.30 in via Garibaldi da dove prenderà il via la manifestazione Una parata di colori e di maschere attraverserà il centro storico per continuare ...Ambrogio era un falegname ebanista, un partigiano della 150esima Brigata Diomede. Da lì a poco avrebbe compiuto 50 anni, quando venne arrestato a Monza, ai primi di marzo del 1944, e portato prima in ...Una parata di colori e di maschere attraverserà il centro storico di Codogno per continuare i festeggiamenti ...cui prenderanno parte 6 carri e 17 gruppi mascherati, nonché la Triuggio Marching Band ...