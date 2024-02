Triestina | UFFICIALE | esonerato Tesser | terzo in classifica

(Di lunedì 5 febbraio 2024) In Serie C lahal'allenatore Attilio. La decisione è arrivata dopo la sconfitta in casa per 2-1 con la...

In Serie C la Triestina ha esonerato l`allenatore Attilio Tesser. La decisione è arrivata dopo la sconfitta in casa per 2-1 con la Pro Patria. Tesser lascia la.Sesto risultato utile di fila per la Pro Patria ieri sul campo della Triestina: è giunto un successo corsaro - il terzo consecutivo lontano dallo 'Speroni' - che ha permesso ...Attilio Tesser lascerà la Triestina "con effetto immediato". Lo ha comunicato il club nella serata di ieri. "Dopo aver acquisito un club in totale disordine, era chiaro che Attilio fosse la persona ...