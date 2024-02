Tricolori Junior e Promesse | le Fiamme Gialle Simoni sul podio | è ancora storia

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Ostia –una pioggia di successi per le. Le atlete e gli atleti della squadra giovanile dell’atletica gialloverde hanno conquistato ilai Campionati Italianies e. I ragazzi hanno conquistato il titolo per società nella Classifica, mentre le ragazze sono arrivate seconde nella categoria Under 20. Il racconto delle gare (lazio.fidal.it) Diverse le medaglie riportate nel Lazio dal PalaCasali, centro dell’atletica nazionale per il prossimo mese. Nella classifica di società vittoria alleper la classificaUomini 47 punti (premio ritirato dal dt delle giovanili Orazio Romanzi, vicepresidente FIDAL Lazio) e ...

