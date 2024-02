Treviso | dopo Fleximan ecco Cartelman | abbattuti col trattore 5 cartelli con limite di 30 all' ora Il web | Un altro eroe

Pubblicato il 3 Dicembre, 2023 Una giustizia implacabile e per certi versi ‘paradossale’ sta per compiersi ai danni di un 51enne che rischia di ... (dayitalianews)

Vanessa Ballan è stata uccisa con 8 coltellate nella sua casa di Spineda, in provincia di Treviso . Per l' Omicidio della 27enne, incinta di tre mesi, ... (247.libero)

A Treviso un ragazzo di 18 anni è morto dopo nove giorni agonia in ospedale in seguito a un folle gioco tra amici trasformatosi in incidente ... (tpi)

Matteo Boniciolli all'attacco dopo la vittoria contro la VL Pesaro nella 19esima di campionato. Il coach della Givova Scafati è tornato su quanto accaduto in settimana dopo l'addio di David Logan: ...il piccolo paese in provincia di Treviso in cui si è svolta l’incresciosa vicenda. La notizia, neanche a dirlo, è diventata subito virale sui social, ghiotti di anti-eroi da eleggere a paladini. Dopo ...Con il roster al completo - escluso il lungodegente Devontae Cacok - coach Luca Banchi si ritrova a dover decidere quali stranieri, due, lasciare in tribuna per il turnover questa sera, con la sua ...