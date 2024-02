Tregua e ostaggi L’accordo vacilla Hamas prende tempo | ma è pronta a dire no

(Di lunedì 5 febbraio 2024)aveva promesso una risposta entro le 19 di ieri sera, ora locale di Gaza, non l’ha fatto. Ma quello che probabilmente oggi comunicherà ai mediatori qatarioti ed egiziani sarà quasi certamente un ’no’.è infattia rifiutaremediato a Parigi per glie il cessate il fuoco a Gaza riferisce il media saudita Al-Arabiya, ripreso anche dagli israeliani Yediot Ahronot e Jerusalem Post.chiederebbe, secondo le fonti citate dal media saudita, un maggior numero di detenuti palestinesi da liberare da parte di Israele. La risposta scritta a Egitto e Qatar dovrebbe essere inviata nelle prossime ore e – secondo fonti citate da un altro quotidiano saudita, Al-Sharq – conterrebbe anche la richiesta di un totale cessate il fuoco. Secondo i sauditi il leader ...

Slitta la visita della delegazione in Egitto per "ulteriori consultazioni". L'intelligence turca fa pressing su Haniyeh Hamas prende ancora tempo ... (sbircialanotizia)

Hamas sarebbe orientato verso il no alla tregua con Israele , anche se è probabile che la sua risposta definitiva non arrivi stasera, diversamente da ... (liberoquotidiano)

Non è arrivata questa sera la risposta di Hamas sulla proposta di tregua e per il rilascio degli ostaggi elaborata nei giorni scorsi a Parigi e ... (fanpage)

Tuttavia, stabilire un calendario preciso è difficile. Hamas sembra prendere tempo, e la risposta sull’accordo mediatore a Parigi per il rilascio degli ostaggi e una tregua è ancora in sospeso. Le ...Hamas prende tempo. E la risposta sull'accordo, mediato a Parigi per il rilascio degli ostaggi e la tregua, si fa attendere mentre più fonti, citate dai media arabi, anticipano la possibilità di una f ...Hamas non risponderà questa sera alla proposta di una tregua e del rilascio degli ostaggi, che era stata elaborata nei giorni precedenti a Parigi con la mediazione di Egitto e Qatar. Secondo quanto ...