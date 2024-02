Tre rottweiler sfondano una porta e aggrediscono 62enne | “L’hanno aperta con graffi e zampate”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Una donna di 62 anni di Montagnana, in provincia di Padova, è stata aggredita da tredel vicino. Inutile ogni tentativo di sfuggire agli animali chiudendosi in casa, i cani sono riusciti a sfondare lae a raggiungerla, per poi avventarsi come belve su di lei. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, l’episodio si è verificato lo scorso martedì in un’abitazione di Montagnana, in provincia di Padova. La vittima stava sistemando alcune piante nel suo giardino, quando è stata puntata dai tre, che le sono corsi incontro. A quanto pare gli animali, un maschio e due femmine, appartenenti a un vicino di casa, erano riusciti a scavare una buca nei pressi della recinzione che li tratteneva nel terreno della casa del loro proprietario. Attraversando quella buca, erano riusciti ad arrivare nel giardino dell’ignara ...