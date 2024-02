Tre funzionari dell’occupazione russa morti in un attacco nell’est dell’Ucraina

Avvocati pagati ai dipendenti coinvolti nelle indagini della procura sui permessi per costruire grattacieli in città ...Mettiamo in fila tre recentissimi episodi di rilevanza globale per evidenziare come stiamo progressivamente precipitando nell’era del mondo ...C’è poi l’impegno a esprimere e presentare in maniera ufficiale richiesta di revoca dell’immunità ai due funzionari del Wfp perché si possa ...perché si ottenga verità e giustizia per le tre vittime.