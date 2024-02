Travolta e uccisa mentre torna da un colloquio di lavoro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Argenta (Ferrara), 5 febbraio 2024 – Stavando a piedi dopo aver sostenuto undi, quando un destino crudele ha spezzato la vita di Lucia Arnautu, 58 anni, romena. È accaduto intorno alle 20,30 in via Molinetto a poche centinaia di metri dal ponte del Reno, a Longastrino: una vettura, che andava verso Anita, l’ha investita in un rettilineo buio. La vittima era arrivata pproprio oggi dalla Romania. Per lei era un ritorno a casa: a Longastrino aveva abitato con il marito italiano morto all’improvviso lasciandola vedova. Dopo il decesso dell’uomo, la donna erata in Romania, con la speranza di fare ritorno un giorno per riabbracciare amici e conoscenti. Oggi, finalmente, aveva coronato il suo sogno: erata in Italia e subito aveva preso contatti per trovarsi un ...