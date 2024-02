Trattori in marcia verso Roma Gli agricoltori saremo 2 000

(Di lunedì 5 febbraio 2024) AGI - Non si ferma la protesta degli. Una sessantina di, intorno alle 7, sono partiti da Valdichiana, tra il Senese e l'Aretino, con l'intenzione di raggiungere. Tre ore dopo sono entrati nel Lazio, puntandoViterbo. "Passeremo dalla strada Cassia. Quindi San Quirico d'Orcia, Porsenna, Viterbo", ha fatto sapere Andrea Papa, uno degli organizzatori del presidio toscano. Tonino Monfeli, coordinatore del presidio di Orte, all'AGI fa sapere che loro non sono partiti: "Capiremo come muoverci quando la Questura dici avrà dato le indicazioni. Siamo divisi? Assolutamente no, ho sentito tutti i partecipanti d'Italia, tramite contatti, e sono tutti d'accordo di aspettare le indicazioni della Questura". Danilo Calvani, leader del C.R.A. ...

Spero che i disagi per il traffico in Italia siano ridotti al minimo, e qui parlo da ministro, ma sono idealmente al loro fianco sul trattore". Con queste parole il ministro delle Infrastrutture, ...Al via un'altra settimana di contestazioni di allevatori e agricoltori contro le politiche green dell'Unione europea. Intorno alle 7 di lunedì 5 febbraio è ...Trattori in movimento, per continuare la protesta degli agricoltori. Come nei giorni scorsi, soprattutto a livello europeo, non si placa l'onda della protesta da parte degli esponenti del ...