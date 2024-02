Trattori a Sanremo | domani un rappresentante della categoria sul palco dell' Ariston

(Di lunedì 5 febbraio 2024) "Qualora igiungessero, li inviterei a salire sul", ha dichiarato Amadeus durante una conferenza stampa in risposta all'appello degli agricoltori e alle speculazioni sulla possibile protesta del settore agricolo durante2024. Fiorello, sorridendo, ha scherzato dicendo: "Sai chi sarà il primofila? Al Bano." Amadeus ha precisato che non ci sono stati contatti con gli organizzatoriprotesta e ha elogiato la giustezzacausa, sottolineando il diritto al lavoro. Successivamente, Fiorello ha ritoccato l'argomento, suggerendo l'opportunità di ospitare almeno due rappresentanti agricoli sul. Amadeus ha mostrato disponibilità a accoglierli, riconoscendo l'importanza e la gravità ...

