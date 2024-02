Trasporto urgente da Galatina a Bologna per la lesione dell | aorta | 47enne in attesa del trapianto Nei giorni scorsi la crisi | diagnosi ed intervento provvidenziali

Riceviamo e pubblichiamo Inviamo la presente per evidenziare la spiacevole notizia dell’aumento del costo, in media del 3,6%, degli abbonamenti per i ...In una tempestiva operazione di soccorso, un Falcon 900 del 31/mo Stormo di Ciampino è intervenuto per trasportare d’urgenza un uomo di 61 anni ...il successo della delicata operazione di trasporto.BARI - Ieri sera, un Falcon 900 del 31° Stormo di Ciampino è intervenuto in una missione di trasporto medico d'urgenza per salvare un paziente di 61 anni, in condizioni critiche, dall'aeroporto di ...