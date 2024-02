Trapianto midollo microbiota su bambino di 3 anni al Sant’Orsola di Bologna “Un successo senza precedenti”

(Di lunedì 5 febbraio 2024), 5 febbraio 2024- Ilpiù piccolo in Europa ad essere stato sottoposto ad undipediatrico: è stato questo l’intervento disvolto all’Irccssudi soli 3ed 8 mesi affetto da GvHD, una patologia che insorge come complicanza a seguito deldi. Il piccolo, arrivato con la sua famiglia dalla Bosnia tramite il supporto dell'associazione Ageop-ricerca, è giunto all’Irccs poiché affetto da leucemia mieloide, una delle patologie a prognosi più infausta. L’oncoematologia Pediatrica ha dunque deciso di eseguire undi cellule staminali emopoietiche (che si trovano nel), donate dalla madre. ...

