Tramezzani | “Probabilmente continueremo a vedere un Napoli…”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Ha parlato anche del Napoli Paolo, ex calciatore e allenatore, a Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live. Di seguito le sue dichiarazioni: “Contro il Verona la squadra partenopea ha conquistato tre punti importanti, il Napoli non deve avere timore di uscire da questa situazione difficile, le streghe stanno svanendo e gli azzurri hanno avuto una grande reazione, ritrovando un grande calciatore come Kvaratskhelia. Inoltre, sta ritrovando Lindstrom e da Ngonge ha avuto una risorsa in più. Per come si era messa la partita, la vittoria con il Verona in rimonta ha grande importanza”. Il Napoli lotterà fino alla fine per la Champions? “I tasselli stanno tornando al proprio posto. La percentuale di conquista del quarto posto non sono altissime, data la concorrenza, ma il Napoli sarà in lotta sino al termine e ha margini di miglioramento ...