Traffico Roma del 05-02-2024 ore 19 | 30

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Luceverdementovati all’ascolto per un incidente avvenuto in precedenza sulla carreggiata interna del raccordo ancora rallentamenti tra la Magliana e la Aurelia incidente sul tratto Urbano della A24 code verso la tangenziale Tra il Viale Togliatti e via Fiorentini sulla tangenziale si procede in coda verso il Foro Italico tra la 24 e l’olimpico a causa di un restringimento di carreggiata dovuto ai lavori l’altezza di Prati Fiscali code sulla Salaria dall’ aeroporto dell’Urbe alla tangenziale incidente su via Tiburtina all’altezza della tangenziale attenzione e rallentamenti si rallenta per incidente anche sulla Mentana nei pressi di via dei Villini in direzione di Piazza Sempione in viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto all’altezza di via Trionfale a 20:45 l’olimpico HospitalCagliari sono già le misure per la viabilità e la sosta nell’area ...