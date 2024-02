Traffico Roma del 05-02-2024 ore 19 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 5 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità fino al 7 febbraio del manto stradale in via di San Tarcisio tra via Venosa e largo padre Leonardo bello in zona Appia Pignatelli deviazione per i bus e normalmente in transito e rallenta viabilità privata lavori anche in via Salaria sino al 3 marzo sarà vietata la sosta sul lato dei numeri civici dispari tra via Panama e via Bruxelles mentre il transito dei veicoli sarà vietato tra via Panama è il civico 247 così come tra via Iser e viale Liegi sempre in direzione centro di tratti di strada da via Taro a via Panama è all’altezza di via Iser la velocità sarà limitata a 30 km orari modifiche di circolazione con direzioni obbligatorie via Chiana e via Panama saranno indicate sul posto In collaborazione con Luce Verde infomobilità