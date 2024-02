Traffico Roma del 05-02-2024 ore 18 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione per un incidente rallentamenti sul Lungotevere degli Inventori all'altezza di piazza Augusto Righi lunghe code su via della Camilluccia tra Largo Respighi via de mondo De Amicis verso via Trionfale E tra via Trionfale via Salsomaggiore in direzione della Cassia lavori sulla Salaria chiusa allatra via Panama e via Bruxelles è ancora tra via e viale Liegi il tutto in direzione del centro Vi ricordo che sino alle 19 all'interno della fascia verde sono attive le misure emergenziali antismog a rimanere fermi i veicoli benzina fino ad Euro 3 o Euro 4 ed i ciclomotori e motoveicoli tra il Quattroruote diesel Euro 2 per i dettagli di queste altre notizie potete come sempre consultare il sito.luceverde.it