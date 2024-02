Traffico Roma del 05-02-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 5 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità attive le misure emergenziali antismog blocco ecologico all’interno della fascia verde dalle ore 16:30 alle 19 Fermi veicoli benzina Euro 3 diesel Euro 4 e ciclomotori e motoveicoli 3 Quattroruote diesel euro questa sera all’Olimpico alle 20:45Cagliari Già da diverse ore prima dell’incontro attivi divieti di sosta e modifiche alla viabilità sulle strade adiacenti l’impianto sportivo non si chiudono disagi e rallentamenti al Flaminio della Vittoria durante l’ingresso e l’uscita dei tifosi ricordiamo che si può raggiungere lo stadio con i mezzi pubblici tra le possibili opzioni il tram 2 di apprezzarle Flaminio Piazza Mancini e diverse linee bus in partenza da più quadranti cittadini lavori in corso sulla Nomentana all’incrocio con viale Arturo Graf ...