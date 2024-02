Traffico Roma del 05-02-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 5 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità mobilità smog oltre i limiti ancora per oggi nella fascia verde cittadina sono in vigore delle limitazioni alla circolazione in particolare oltre ai divieti permanenti che sono già previsto è stabilito uno stop per le auto e i veicoli merci a benzina Euro 3 e diesel Euro 4 dettagli orari deroghe e la mappa della fascia verde sumelita.it le altre notizie cantiere in via Salaria la strada è chiusa all’altezza di via Panama in direzione centro alla appio-pignatelli invece da oggi e fino a mercoledì cantiere a via di San Tarcisio Per quel che riguarda il trasporto pubblico c’è una deviazione per la linea di bus a 663 anche in questo caso tutti i dettagli sono sumobilità In collaborazione con Luce Verde infomobilità