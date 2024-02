Traffico Roma del 05-02-2024 ore 10 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto ancorasulla Cassia con code a tratti tra loggiato e Tomba di Nerone così anche lungo la via Flaminia file da via di Grottarossa a via dei Due Ponti sulla Pontina code dal Gra verso l’Eur trafficato il tratto Urbano dellaL’Aquila verso la tangenziale est da Portonaccio in direzione del raccordo a partire da Tor Cervara in tangenziale file dal bivio con la 24 fino a viale Castrense direzione di San Giovanni e verso lo stadio Olimpico code tra salari e Corso di Francia sul raccordo interno a cui detratti tra le uscite Settebagni Nomentana poi file tra casini ne ha in esterna abbiamo code tra via di Boccea e poi trapuntine Appia file tra Casine Tiburtina Frosinone disagi per un incidente sulla via Ostiense con code anche sulle vede il mare tra Dragona e Vitinia per interventi di scavo ...