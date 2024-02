Traffico Roma del 05-02-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 5 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità anche oggi attive le misure emergenziali smog per il superamento delle polveri sottili all’interno della fascia verde primo stop dalle ore 9 alle ore 12 Il secondo dalle 16:30 alle 19 il fermo riguarderà i veicoli a benzina Euro 3 diesel Euro 4 e ciclomotori e motoveicoli 3 Quattroruote diesel Euro 2 Interno lavori proseguono gli interventi di scavo su via Salaria chiusa verso il centro tra Panama e via Bruxelles e tra via Yser viale Liegi modifiche anche sulle vie adiacenti attenzione alla segnaletica sul posto trasporto ferroviario sospesa la circolazione del fl3Bracciano Viterbo tra Vetralla Capranica per un guasto alla linea elettrica limitazioni e cancellazioni per i regionali sempre in tema trasporto iniziano questa sera gli interventi di della ...