Traffico Roma del 05-02-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Luceverdeben trovati all’ascoltointenso sulle consolari in entrata amaggiori disagi sulla Cassia con code tra la Storta la Giustiniana lo stesso lungo la Flaminia dall’albero verso via dei Due Ponti abbiamo code sulla via Pontina code a tratti da Pomezia a Castel di Decima e da Spinaceto verso l’Eure code sia sulla diramazione dinord che è su via Salaria da Settebagni verso il trafficato interrotto dellaL’Aquila verso la tangenziale estche prosegue sulla stessa tangenziale da Salaria verso la galleria Giovanni XXIII in direzione di San Giovanni file da Prenestina viale Castrense sul Raccordo Anulare auto in coda sulla carreggiata interna tra Casilina Laurentina in esterna abbiamo file tra le uscite casini Nomentana ...