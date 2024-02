Tour Eiffel di 7 metri con fiammiferi sbagliati E il record sfuma

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) È svanito in un attimo il sogno di una vita: un francese appassionato di modellismo ha costruito unacon i, alta 7e 20 centi, un’impresa titanica durata 8 anni. La giuria del Guinness dei primati gli ha bocciato l’exploit perché Richard Plaud (foto) – questo il nome dell’ingegnere in miniatura – ha sbagliato il tipo di. Il regolamento prevede infatti che debbano essere usatidisponibili in commercio, con la punta infiammabile da eliminare grattandola, senza spezzare il fiammifero. Plaud aveva scelto la scorciatoia: farsi consegnare deida una fabbrica prima che venisse applicato lo zolfo sulla punta. Plaud ha confessato di essersi reso conto dell’enorme errore leggendo il regolamento lo ...