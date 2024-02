Toto Cutugno | Carosello Records omaggia l’artista per le vie di Sanremo

(Di lunedì 5 febbraio 2024) In occasione della 74ª edizione del Festival della Canzone Italiana,– con il contributo del Comune di– rende omaggio a. Via Matteotti è, infatti, illuminata con speciali luminarie che riprendono il testo de L’Italiano, una delle sue canzoni più celebri. L’installazione è stata inaugurata il 1° febbraio, a pochi giorni dall’inizio del festival, con la presenza di istituzioni locali, Amadeus,e Edizioni Curci. Foto da Ufficio StampaScomparso pochi mesi fa,ha contribuito in modo significativo alla diffusione della musica italiana nel mondo. E proprio L’Italiano è diventata un inno dell’italianità, cantato e conosciuto a ogni latitudine. Dario Giovannini, direttore generale di ...

