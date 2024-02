Torino | Cairo all’Ansa | “Parole di Juric di grande responsabilità”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 febbraio 2024) “È un atto digenerosità. Il fatto chedica così è un modo per prendersi unache è condivisa da tutto il club e da tutta la squadra. Lo apprezzo ancora una volta:è persona schietta, non si nasconde”. Risponde cosìil presidente del, Urbano, dopo ledel tecnico, Ivan, che si è detto pronto a lasciare il club in caso di mancata qualificazione ad una coppa europea. “È una dichiarazione di una persona che crede nella sua squadra e che ha un obiettivo di crescita dopo due anni comunque soddisfacenti – aggiungea margine della presentazione della Maglia Rosa del Giro d’Italia, alla Pinacoteca di Brera –. Crediamo tutti in ...