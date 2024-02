Tim Telecom trionfa al Media Key Venice Award

(Di lunedì 5 febbraio 2024) con la campagna pubblicitaria “La Forza delle Connessioni”. Timha vinto il prestigioso premio Best Brand Campaign delKey, un riconoscimento dedicato al modo di comunicare tramite la pubblicità. Il premio ha riguardato la pubblicità “La Forza delle Connessioni”. Questa emozionante campagna pubblicitaria L'articolo proviene da Tenacemente.

La nave militare da sbarco Novocherkassk affondata in Crimea da Kiev è stata colpita da missili guidati lanciati da un aereo in una base nella città ... (ilsole24ore)

Tim Telecom in supporto delle donne con l’app Women Plus : ecco di cosa si tratta e perché è molto importante parlarne! Tim Telecom : l’app Women Plus ... ()

Il fondo per finanziare startup lancia il primo investimento Mentre in casa Tim tiene banco in Italia la cessione della rete e il futuro di Sparkle, continua a correre la controllata Tim Brasil, ...Vivendi mostra la determinazione di rimanere coinvolta nella battaglia per Telecom Italia senza tralasciare alcun tentativo. Secondo le informazioni riportate da MF - Milano Finanza, i francesi stanno ...Secondo Tavares, tra i fattori che sostengono la possibilità di fusioni e acquisizioni nel comparto ci sono l’ascesa dei produttori cinesi, gli sforzi dell’Unione Europea per eliminare gradualmente i ...