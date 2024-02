Thuram e Pavard | l’Inter parla francese Ora c’è la Roma di Lukaku

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Nerazzurro è il cielo, cantavano i tifosi interisti a fine partita sulle note di una delle canzoni scritte all'epoca dell'ultimo scudetto. Un traguardo che l'Inter deve ancora tagliare quest'anno, ma verso il quale ha appena aggiunto un mattone fondamentale nella costruzione del castello tricolore. Il derby d'Italia, piazzato in calendario in una data sinistramente vicina a quel derby di Milano che due anni fa costò una fetta importante della torta scudetto (finita al Milan per soli due punti dopo aver vinto lo scontro diretto del 5 febbraio), si è chiuso con un'autorete di Gatti grazie alla quale Inzaghi si porta a +4 su Allegri, potendo anche contare su un recupero il 28 febbraio, al Meazza contro l'Atalanta. Come detto, la maratona è ancora tutta da correre. Già sabato c'è una trasferta nellagiallorossa tutt'altro che agevole e anche la partita in meno con i ...