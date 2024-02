Thiago | un ’eretico’ verso l’Europa Scelte discusse e risultati da record

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Magol’eretico. Motta Re Mida.il bastian contrario. Si può scegliere la definizione che più aggrada, ma poi ci sono i numeri. E da quando si assegnano i tre punti alla vittoria nessun Bologna in serie A ne aveva conquistati tanti, 36, dopo 22 partite di campionato. Chi lo allena questo Bologna che oggi vede più che maie che sa raddrizzare anche quelle partite apparentemente rese complicate dadi formazione discutibili? Proprio lui: l’imprescindibile. Le ultime ‘thiagate’ che hanno attizzato il fuoco del dibattito sabato sono state le maglie da titolare assegnate, nell’undici anti-Sassuolo, a Fabbian e Urbanski, due che per stessa ammissione dell’allenatore nel ruolo di ali rappresentano accomodamenti tattici: non certo la loro versione ...