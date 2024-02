Thiago Motta al Barcellona? I blaugrana smentiscono | “Non seguiamo il Bologna”

(Di lunedì 5 febbraio 2024), 5 febbraio 2024 – Mentre aè tornato forte l’entusiasmo dopo la vittoria contro il Sassuolo di sabato sera, in Spagna continua a tenere banco la questione relativa al prossimo allenatore dei, visto che l’attuale tecnico Xavi lascerà la panchina a fine stagione. Tra i tanti nomi che erano stati fatti solamente pochi giorni fa (da Rafa Marquez a Klopp, passando per Tuchel e Alguacil) era presente anche quello di, allenatore dei rossoblù con un passato da calciatore proprio al. Quest’oggi, ai microfoni de La Vanguardia, quotidiano spagnolo, ha fatto il punto sul successore di Xavi Hernandez Deco, ex giocatore del Barça e attualmente direttore sportivo dei, che ha dichiarato: “Non seguo il lavoro di ...

Conferenza stampa del tecnico rossoblu Thiago Motta , allenatore del Bologna , è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro il ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Thiago Motta , allenatore del Bologna , è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro il Sassuolo di Alessio Dionisi, ... ()

Dopo la frenata avvenuta in casa con il pareggio contro Bologna di Thiago Motta, il Milan di mister Stefano Pioli ha ripreso con sicurezza e tenacia il proprio cammino verso l’obiettivo Champions ...Su Sisal e William Hill l’arrivo tra le prime quattro a fine stagione per Thiago Motta e i suoi si gioca tra 10 e 12. Quote alte rispetto a quelle di rivali meno in forma come Lazio, a 9, e Fiorentina ...Tutto sulla squadra di Motta: dalla formazione titolare ai tiratori dei calci da fermo, fino ai consigli per gli acquisti dopo il mercato invernale, tutto ciò che c'è da sapere sui nerazzurri ...