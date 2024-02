Test | Quale cantante di Sanremo 2024 sei?

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Sono solo nove le donne al Festival, tutte di alto livello artistico. Le canzoni che interpretano parlano anche di noi e delle nostre storie. “La noia”, la canzone di Angelina Mango, 22 anni, figlia d’arte ma già con un percorso tutto suo, ci parla non solo di questo stato d’animo come stimolo a darsi da fare, ma anche del disagio di una con troppi pasticci nella vita: “La mia collana non ha perle di saggezza/ A me hanno dato le perline colorate/ Per le bimbe incasinate con i traumi/ Da snodare piano piano con l’età”. Chi non si è sentita, a un certo punto della sua vita, una bimba incasinata? La canzone di Rose Villain (Rosa Luini, 34), “Click boom!”, mostra le due facce di un legame che potrebbe essere “troppo”: “E non ho mai avuto paura del buio/ Ma di svegliarmi con accanto qualcuno”, esprimendo un dubbio che è sorto a molte di ...