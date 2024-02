Terza edizione per le Giornate nazionali delle Case dei personaggi illustri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Firenze, 5 febbraio 2024 – Torna, per il terzo anno consecutivo, l’appuntamento con i luoghi che custodiscono il lascito dei “Grandi”. L’Associazione Nazionaledella Memoria invita tutte lemuseo italiane a unirsi per valorizzare la memoria del passato in occasionedei, in programma per sabato 6 e domenica 7 aprile. Un fine settimana in cui lemuseo di tutta Italia apriranno le porte per consentire al pubblico di scoprire ledei Grandi che sono nati o hanno vissuto nel nostro Paese. All’iniziativa, che anche quest’anno ha ricevuto il patrocinio di Icom Italia e del Ministero della Cultura, potranno aderire tutte le ...