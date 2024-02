Terrore a bordo del volo da Bergamo a Vilnius | aereo esce fuori pista

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Attimi di paura sulladell’aeroporto di, in Lituania: un Airbus A320 della compagnia lituana Avion Express partito dallo scalo bergamasco di Orio al Serio poco più di due ore prima ha sbandato dopo aver toccato laed è uscito dal sedime, finendo nel terreno innevato e fangoso accanto. L’equipaggio ha prontamente informato le autorità aeroportuali sulla situazione ae l’incidente si è risolto senza alcun ferito, anche se la paura aè stata tanta.Leggi anche: Passeggero apre il portellone e sale sull’ala dell’, arrestato. Ma gli altri viaggiatori lo difendono Sortie de piste d’un A320 d’Avion Express hier après-midi à(Lituanie). Lors de son atterrissage, l’Airbus a dévié de sa trajectoire et est sorti de piste avant ...

Se la sono vista brutta i 179 passeggeri dell’Airbus della compagnia lituana Avion Express decollato da Orio al Serio ...La polizia ha fermato due coniugi di 30 e 29 anni accusati di rapina pluriaggravata, commessa in concorso tra loro, mediante l'utilizzo di un'arma e in presenza di minori. In particolare, nel pomerigg ...Attimi di paura sulla pista dell’aeroporto di Vilnius, in Lituania: un Airbus A320 della compagnia lituana Avion Express partito dallo scalo bergamasco di Orio al Serio poco più di due ore prima ha ...