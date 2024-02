Terremoto in casa Triestina | esonerato l’allenatore Tesser “con effetto immediato”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Clamoroso ribaltone nel campionato di Serie C Girone A: laha deciso di esonerare Attiliodopo la sconfittalinga contro la Pro Patria con il risultato di 1-2. “USCalcio 1918 comunica che Attiliolascerà il club con. “Il club desidera esprimere il suo sincero apprezzamento ad Attilio”, hanno dichiarato il Presidente Ben Rosenzweig e il General Manager Alex Menta. “Dopo aver acquisito un club in totale disordine, era chiaro che Attilio fosse la persona più adatta a fornire stabilità e organizzazione a una rosa che stava subendo un significativo turnover. In questo senso, Attilio ha avuto più successo di quanto potessimo immaginare. Riteniamo di essere in anticipo rispetto alla tabella di ...