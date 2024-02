Ternana | settimana cruciale E i tifosi contestano la società

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Si apre unaper il campionato dellache domenica ospiterà lo Spezia in uno scontro diretto per la salvezza in cui la posta in palio vale doppio, anche alla luce della vittoria del Sudtirol ad Ascoli (2 a 1) nel posticipo di ieri. Le Fere avranno più che mai bisogno del sostegno dei propriche sabato scorso, nella gara persa contro il Como, hanno però iniziato a mugugnare nei confronti dellamanifestando scontento pure in relazione all’esito della sessione invernale del calciomercato. Ilamentano il fatto che dalla campagna acquisti-cessioni di gennaio è uscita una squadra letteralmente rivoluzionata e privata degli elementi ritenuti più rappresentativi. Il malumore è stato esternato con chiarezza dai supporters della Curva Nord, ...

