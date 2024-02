Tensione dopo Inter-Juventus | 50 supporter nerazzurri in questura

I tifosi del Rimini sorvegliati speciali dopo i recenti scontri in cui sono stati coinvolti. Prima gli incidenti in occasione della partita ... (ilrestodelcarlino)

“Lo rovino!” - Perla dopo la lite con Stefano : “Beatrice si è messa in mezzo” - tensione alle stelle al GF

La tensione nella Casa del Grande Fratello ha toccato livelli altissimi. Questa sera, come sappiamo, non andrà in onda la nuova puntata, slittata a ... (blogtivvu)