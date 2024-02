Tensione a Gerusalemme Cristiani nel mirino | insulti e sputi a un abate Fermati due ebrei ortodossi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Ancora un episodio di intolleranza anticristiana nella Città vecchia di. È avvenuto sabato, secondo la polizia israeliana, quando l’Nikodemos Schnabel, dell’abbazia benedettina della Dormizione, è stato affrontato alla Porta di Sion da due giovani (dalle sembianze di). Uno ha sputato nella sua direzione, consapevole che per la legge israeliana un gesto del genere non rappresenta un episodio perseguibile per legge. Quando il religioso ha estratto un cellulare per riprendere il suo assalitore, un altro giovane lo ha assalito verbalmente ricorrendo anche ad improperi. L’episodio si è concluso con una imprecazione volgare lanciata da uno dei giovani contro Gesù. Grazie alle telecamere di sicurezza i due assalitori sono stati presto identificati,, interrogati e ...