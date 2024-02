Temptation Island | un ex protagonista del reality sarà papà di un maschietto | “È in arrivo Edoardo!”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Nelle scorse ore uno dei protagonisti più discussi di, il docudei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia, ha svelato il sesso del suo primo figlio, che nascerà nei prossimi mesi. Stiamo parlando di Federico Rasa, che aveva partecipato al programma estivo di Canale 5 insieme alla compagna di allora Floriana Angelica, ma purtroppo la loro relazione non si era conclusa nel migliore dei modi. Dopo la loro rottura i due avevano deciso di riprovarci, ma dopo solo poche settimane Floriana e Federico avevano comunicato di aver preso la decisione di lasciarsi nuovamente, questa volta in modo definitivo. Archiviata quindi la storia con Floriana, Federico lo scorso agosto aveva presentato la nuova compagna, Angy Colletta e dopo pochi mesi la coppia aveva svelato di essere in attesa del loro primo figlio e aveva ...