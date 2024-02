Taylor Swift nella storia | vince il suo 4° Grammy come miglior album A Billie Eilish il premio per la miglior canzone dell' anno

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Secondo la Recording Academy laregistrazioneè quella del brano Flowers di Miley Cyrus . «Grazie. Però non cambierà niente. La mia vita era favolosa anche ieri. Non pensiate che non sia importante, ma grazie, buona serata!», ha tagliato corto la cantante scherzando con i produttori e tecnici del suono e mixer che si affollavano dietro di lei sul palcoa Crypto.com Arena...

Taylor Swift ha vinto il Grammy per il Best pop vocal album con “Midnights” e, durante il suo speech, ha annuncia to il suo prossimo album in studio, ... (metropolitanmagazine)

Serata da ricordare per Taylor Swift e soprattutto per i suoi fan. La cantante americana ieri ha vinto il suo tredicesimo Grammy, quello come ... (biccy)

Billie Eilish alza il suo primo Grammy della serata. La 22enne ha vinto per la migliore canzone con la ballata per pianoforte What Was I Made For, scritta per la colonna sonora di Barbie… Leggi ...Dopo la sfilza di primati conquistati nel 2023, Taylor Swift è diventata la prima artista nei 66 anni di storia dei Grammy a vincere quattro volte per il miglior l'album ...