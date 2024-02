Taylor Swift conquista i Grammy tra arresti | allagamenti e record mondiali

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Una serata difficile da dimenticare quella di ieri sera nella Crypto Arena di Los Angeles dove si sono svolte le premiazioni deiAwards, tra sorprendenti contrattempi ed esibizioni da urlo. Una kermesse indimenticabile in cui ha trionfato il talento diche, con la quarta vittoria per Album dell’anno guadagnata grazie a Midnights, L'articolo proviene da Il Difforme.

È la numero uno indiscussa la star Taylor Swift che vince il Grammy per l’album dell’anno per Midnights, uscito nel 2022, diventando l’artista con il maggior numero di vittorie 4. La pop star Usa ...Celine Dion sale, a sorpresa, sul palco della Crypto.com Arena di Los Angeles durante la cerimonia del Grammy Awards. Il pubblico, che non se lo aspettava, a quel punto si alza in piedi e le ...Roma, 5 feb. (askanews) – A Los Angeles la musica è donna per la 66esima edizione dei Grammy Awards, l’equivalente degli Oscar per la musica di ogni categoria. Taylor Swift è la prima artista nella st ...