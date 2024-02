Taylor Swift annuncia il suo prossimo album “The Tortured Poets Department” ai Grammy 2024

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 5 febbraio 2024)ha vinto ilper il Best pop vocalcon “Midnights” e, durante il suo speech, hato il suoin studio, “The”, in uscita il 19 aprile. Sconvolgendo completamente tutti. Nel suo discorsoha detto: “Ok, questo è il mio 13°, che è il mio numero fortunato. Non so se ve l’ho mai detto. Voglio ringraziare i membri della Recording Academy per aver votato in questo modo, ma so che il modo in cui la Recording Academy ha votato è un riflesso diretto della passione dei fan. Quindi voglio ringraziare i fan svelandovi un segreto che vi ho tenuto nascosto negli ultimi due anni: il mio nuovo ...