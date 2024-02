Taylor Swift annuncia il suo nuovo album | The Tortured Poets Department

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Serata da ricordare pere soprattutto per i suoi fan. La cantante americana ieri ha vinto il suo tredicesimo Grammy, quello come “migliorpop vocale” con “Midnights“, battendo Miley Cyrus, Olivia Rodrigo, Ed Sheeran e Kelly Clarkson. Una volta arrivata sul palco la star ha ringraziato tutti ed hato l’uscita di undi inediti: “Ok, questo è il mio 13° Grammy, che poi è anche il mio numero fortunato. Non so se ve l’ho mai detto. Voglio ringraziare i membri della Recording Academy per aver votato in questo modo, ma so che il modo in cui la Recording Academy ha votato è un riflesso diretto della passione dei fan. Quindi voglio ringraziare i fan svelandovi un segreto che vi ho tenuto nascosto negli ultimi due anni: il mio...