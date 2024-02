Tax gap evasione a quota 66 | 5 miliardi nel 2021

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Cala di 23, scendendo da 89,5del 2016 ai 66,5delil tax gap, cioè l'indicatore utilizzato per calcolare l'fiscale che misura la differenza tra l'ammontare totale delle imposte che verserebbero in base agli obblighi fiscali e quello realmente incassato. Il dato è stato fornito dal direttore generale dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini spiegando che rappresenta il gettito non riscosso a causa di frodi,, elusione, mancati versamenti, errori e omissioni involontari. Il dato non considera le accise e l'Imu.