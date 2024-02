Tamponamento A22 tra Reggio e Modena | due morti e decine di feriti Cento mezzi coinvolti | chiusa l' autostrada

AGI - Ha coinvolto almeno un centinaio di veicoli il Maxi tamponamento causato dalla nebbia in A22 questa mattina, dal km 288 a quello 294 in ... (agi)

Mattinata di caos. Un maxi tamponamento causato dalla nebbia in A22, l'Autostrada del Brennero, quest'oggi ha coinvolto un centinaio di veicoli, dal km 288 al 294, in direzione sud. Al momento - ma il ...Maxi tamponamento a catena in A22 a causa della nebbia. L’incidente nel tratto tra Reggiolo e Carpi, nel tratto emiliano. Coinvolte decine di auto e mezzi pesanti: almeno una decina i feriti e lunghe ...REGGIO EMILIA – A causa di diversi tamponamenti questa mattina è in corso una situazione d’emergenza sull’autostrada A22 che sta causando lunghe code e disagi tra Reggio Emilia e Modena, e ha portato ...