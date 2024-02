Tamponamento a catena sulla A22 in Emilia e A1 | chiusi 70 km di autostrada

Doppio incidente fra Reggio Emilia e Modena, con un maxi tamponamento in A22 e un altro sinistro in A1. I pompieri estraggono i feriti dalle auto ...A causa dello sciame di tamponamenti che si sono verificati per la nebbia tra Reggiolo e Carpi in A22, tra i km 285 e 300 in entrambe le direzioni, l'Autobrennero è stata chiusa, in entrata, per preca ...Un incidente tra le uscite di Reggiolo (Reggio Emilia) e Carpi (Modena): chiusi i caselli dal Mantovano fino al Modenese. Vigili del fuoco al lavoro in A1 ...