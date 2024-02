Tamponamento a catena | autostrade in tilt tra Reggio e Modena | apocalisse sull’asfalto

(Di lunedì 5 febbraio 2024) La giornata in Emilia-Romagna è stata segnata da gravi incidenti stradali che hanno paralizzato la circolazione traEmilia e, creando notevoli disagi per gli automobilisti. La nebbia, fitta in questa stagione, è probabilmente tra le cause principali di unavvenuto sulla A22, un’arteria cruciale che connette il nord e il sud dell’Italia, precisamente tra le uscite dilo (Emilia) e Carpi (). Questo incidente ha visto coinvolti diversi mezzi e ha portato alla chiusura dei caselli autostradali, con un effetto domino che ha interessato l’intera area dal Mantovano al Modenese. Il traffico si è immediatamente bloccato, creando lunghe code e costringendo gli automobilisti a cercare percorsi alternativi. Grave ...

A causa dello sciame di tamponamenti che si sono verificati per la nebbia tra Reggiolo e Carpi in A22, tra i km 285 e 300 in entrambe le direzioni, l'Autobrennero è stata chiusa, in entrata, per preca ...Un incidente tra le uscite di Reggiolo (Reggio Emilia) e Carpi (Modena): chiusi i caselli dal Mantovano fino al Modenese. Vigili del fuoco al lavoro in A1 ...Oltre a questo tamponamento a catena in A22 si registra un altro incidente che sta bloccando la circolazione e creando importanti disagi in Emilia: sull'A1, tra Reggio Emilia e Modena, al km 153 nord, ...